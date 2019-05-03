(Görüntülü) Tarsus’ta pazar yerinde çıkan hortum korkuttu

MERSİN’in Tarsus ilçesinde çıkan hortum, pazar yerindeki brandaları uçurdu. İsmetpaşa Mahallesi’nde kurulan halk pazarında bir anda şiddetli rüzgar ile birlikte hortum meydana geldi. Pazar yerindeki seyyar satıcıların tezgahlarını güneşten korumak için kurduğu brandalar, hortum nedeniyle uçtu. Hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.