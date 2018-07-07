Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

(Görüntülü) Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi eser buldu. İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde bulunan tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalışan Ömer...

KONYA'nın Ereğli ilçesinde çiftçi Ömer Bakır, tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalıştığı sırada tarihi eser buldu.

İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde bulunan tarlasında traktörü ile su kanalı açmaya çalışan Ömer Bakır, traktörün pulluğuna bir taşın takılması üzerine durdu. Aşağıya inip bakan Bakır, taşın tarihi eser olduğu fark edip durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarla etrafına güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Tarihi eser, olay yeri incelemelerinin ardından Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada yapılacak çalışmanın ardından tarihi eserin hangi döneme ait olduğu belirlenecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325