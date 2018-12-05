(Görüntülü) Tarlada kalan şeker pancarı, tablada yok satıyor

ŞEKER fabrikalarının özelleşmesi nedeniyle çiftçilerin satmakta zorlandığı şeker pancarı, Adana’da kilosunu 5 TL’ye satan seyyar satıcıların yüzünü güldürdü. Seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, günde ortalama 70-100 kilo şeker pancarı sattığını söyledi.



Adanalı seyyar satıcı Hacı Ahmet Kara, kilosunu 1.25 TL’den aldığı şeker pancarlarını haşlayarak kilosunu 5 TL’den sattığını söyledi. Şeker pancarının şeker hastalığına, karaciğere ve bağırsaklara iyi geldiğini belirten bir yazı astığı tablasında günde ortalama 70-100 kilo satış yaptığını kaydeden Kara, "Şeker pancarı tarlada para etmedi ama tablada satıyoruz. Çiftçi için durum kötü. Para etmiyor, ürünleri hep dökmüşler. Bunun çapası var, sökümü var. Köylü kan ağlıyor fakat ucuz aldığımız için satıcıya iyi oldu. İsteyene 1 TL’lik veriyoruz, isteyene kiloyla satıyoruz" dedi. Şeker pancarına ilgi gösteren vatandaşlardan Halil Ateş ise pancarın doğal şeker yerine geçtiğini belirterek, "Çaya atacağına böyle yiyeceksin" diye konuştu.

