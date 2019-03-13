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(Görüntülü) Tarlada çiftçi, camide müezzin, sahnede şarkıcı

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Özdemir (70), çiftçilik yapıp, bakkal dükkanı işleterek geçimini sağlıyor. Aynı zamanda 50 yıldır Karaağaç Mahallesi'ndeki camide fahri müezzinlik yapan Özdemir, sesinin güzelliği...

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde yaşayan Hasan Hüseyin Özdemir (70), çiftçilik yapıp, bakkal dükkanı işleterek geçimini sağlıyor. Aynı zamanda 50 yıldır Karaağaç Mahallesi'ndeki camide fahri müezzinlik yapan Özdemir, sesinin güzelliği nedeniyle korolarda Türk sanat müziği eserlerini de seslendiriyor. Hasan Hüseyin Özdemir, sağlığını hareketli yaşam tarzına borçlu olduğunu söyledi. Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve bakkal dükkanı işleten evli ve 2 çocuk babası Hasan Hüseyin Özdemir, 50 yıldan bu yana mahalle camisinde de fahri müezzinlik yapıyor. Özdemir, Burhaniye'deki korolarla sahneye çıkıp Türk sanat müziği eserlerini seslendiriyor. Hasan Hüseyin Özdemir, geçen günlerde Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği ve Kültür Sanat Derneği'nin düzenlediği konserde sahneye çıktı, sergilediği performansla büyük alkış aldı. Türk sanat müziğini seven ve okuyan kişinin Kuran-ı Kerim'i de çok güzel okuyabileceğini belirten Özdemir, sağlığı elverdiği sürece müezzinlik yapacağını ve konserlerde sanat müziği şarkılarını söyleyeceğini belirtti. Şarkı söylemeye çocukluk yıllarında başladığını anlatan Hasan Hüseyin Özdemir, "Ben gençliğimden beri Türk sanat müziği ile çok ilgilendim. Sanat müziğini çok seviyorum. Düğün sahipleri, düğünlerde illa bana şarkı söyletirlerdi. Karaağaç Camisi'nde 50 yıldır fahri müezzinlik yapıyorum. Burhaniye'de Türk sanat müziği korolarına katılıyorum. Konserlerde şarkı söylüyorum. Çiftçilik yaparak ve bakkal dükkanı işleterek geçiniyorum. Böyle meşguliyet devam edip gidiyor" dedi.

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