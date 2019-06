(Görüntülü) Tarla gibi sürülen caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - NESLİ tehlike altındaki caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı olan Belek Turizm Merkezi'nin Boğazkent kısmında, yaklaşık 1000 metrelik sahil, iş makineleri ve traktörler ile tarla gibi sürülerek, düzleştirildi. Kum tepeleri yok edilen kumsalda caretta carettalara ait 50 yuva, sürme ve düzenleme işlemi sonrası kayboldu. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, sahildeki bu işlemin Serik Belediyesi tarafından yapıldığını söylerken, Belediye Başkanı Enver Aputkan, kendisinin bu yönde talimatı olmadığını, kimin yaptığının belirlenmesi için talimat verdiğini söyledi. Antalya'nın dünyaca ünlü Belek sahillerini de içine alan Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanını oluşturuyor. Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekibi, 1999'dan bu yana 20 yıldır yuva sayısı 2 bin 500'ü aşan 30 kilometrelik sahil bandında, her sene mayıs ile ekim ayları arasında yürüttüğü koruma çalışmalarıyla deniz kaplumbağalarının yumurta bırakma ve yavruların yumurtadan çıkıp, denize yolculuklarına eşlik ediyor. 50 İŞARETLİ YUVA KAYBOLDU Geçen yıl sahil bandında yaşadıkları birçok sorunu dile getiren EKAD ekibi, bu sene çok daha acı durumla karşılaştı. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, Türkiye'de caretta carettaların en fazla yuva yaptığı ve 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' de olan sahilin Boğazkent kısmındaki 2 noktada yaklaşık 1000 metrelik kısmın, ağır iş makineleri ve traktörler ile tarla gibi sürüldüğünü ve düzleştirildiğini söyledi. Devam eden yumurta bırakma döneminde yuva sayısının şu an 500'ü aştığını belirten Dr. Canpolat, yumurta bırakılmış 50 işaretli yuvanın düzleme işlemi nedeniyle yok edildiğini kaydetti. 'BURASI TARLA DEĞİL' Geçen yıllarda da benzer sorun yaşadıklarını, Serik Belediyesi dahil ilgili kurum ve kuruluşları uyardıklarını anlatan Dr. Canpolat, "Ama bu yıl geldik, değişen hiçbir şey yok. Niçin yapılır; onu anlamış değilim. Burası tarla değil. Niye düzeltirsiniz? 'Kumsal pis, temizlemek istiyoruz' demekse bunun zamanı var. Bir genelge var, kaplumbağaların yaşam alanlarının korunması genelgesi. Genelgede, 'Bu alanlarda kumsal temizleme çalışmaları kaplumbağaların yuvalama sezonundan önce yapılmalıdır' diyor. Yani 15 Mayıs'tan önce yapılabilir, şu anda 15 Haziran'dayız. Kaplumbağalar buraya yuva yapıyor" dedi. 'BURADA KARPUZ YETİŞTİRİLMİYOR' Sahildeki bu işlemin Serik Belediyesi tarafından yapıldığını söyleyen EKAD Başkanı Dr. Canbolat, "Burası bir kaplumbağa yuvalama alanı, burada karpuz yetiştirilmiyor. Yuvalama sezonu başlamış hayvanlar gelip, buraya yuva yapıyor. Bu alanda toplamda 50'ye yakın yuvamız, işaretlediğimiz yerler bu düzlemeyle kayboldu. Yavrular çıkacak mı, çıkmayacak mı; bilmiyoruz. Yapılan tahribatın boyutunun ne olduğunu, 35- 40 gün sonra göreceğiz" diye konuştu. 'İLLEGAL 2 FUTBOL SAHASI' İDDİASI 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' olan alanda yapılacak her türlü faaliyet için bakanlık izni gerektiğini de belirten Dr. Ali Fuat Canpolat, geçen yıl kumsalda yapılan, belediyeye ait 2 futbol sahasının da illegal olduğunu öne sürdü. Canpolat, şunları söyledi: "Burası bir kamu malı ve sözleşmede buraya futbol sahası yapılacak olmadığını ilgili bakanlıktan da öğrendim. İllegal bir tesis. Geçen yıl ilgili bakanlıklara, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerine de durumu ilettik ama değişen hiçbir şey yok. Hala bu tesisler duruyor. Bu faaliyet yasal değil. Kaplumbağanın yuva yaptığı alanın üzerine getirip futbol sahası yapılıyor. Futbol sahasının yapılacağı başka bir yer yok mu?" 'KUM TEPELERİ YOK EDİLDİ' Habitatın yok edilip, bozulduğuna dikkat çeken Dr. Canpolat, sahildeki tek kum tepesindeki kumların alınarak, götürüldüğünü, tepenin önemli bölümünün de yok edildiğini söyledi. Canpolat, "Bu kadar hassas ve önemli bir alanda bu tür faaliyetlerin yapılmaması gerekiyor. Kumsalı düzenleme ya da temizleme, futbol sahası izinli değil. Kaplumbağa yuvalama alanlarından kum alınması zaten yasak. Bunların hepsi yasak şeyler ve bunların hepsi o kadar rahat yapılıyor ki biz şahsen kendi adımıza üzülüyoruz" dedi. 'SANKİ UZAYLILAR GELMİŞ' Alanda kaplumbağalar yokmuş gibi hoyratça davranıldığını savunan Dr. Ali Fuat Canpolat, "Kaplumbağaları korumak sadece devletin ya da gönüllü arkadaşların sorumluluğunda değil, burada yaşayan insanların buna sahip çıkması lazım. Burada yaşayan insanları temsil eden belediyelerin de sahip çıkması lazım. Sürülmüş, sanki uzaylılar gelip de ekin çemberleri oluşturmuş görüntüsü var. Gerçekten uzaylılar mı geldi buraya da bu ekin çemberlerini oluşturmuş diye düşündüm. Mevsim olarak çok yanlış. Öyle bir görüntü var ki sanki buraya karpuz ekecekler de karpuz tarlası gibi. Herkesin buna hassasiyet ve özen göstermesi gerekiyor" diye konuştu. BAŞKAN APUTKAN: BÖYLE TALİMATIM YOK EKAD Başkanı Canbolat'ın caretta caretta yuvalarını yok eden sahildeki bu işlemin Serik Belediyesi tarafından yapıldığını söylemesinin ardından muhabirinin görüşünü aldığı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ise olaydan dün haberdar olduğunu belirtti. Başkan Aputkan, "Şahsen benim de çok hassas olduğum bir konu. İlgili arkadaşlarımıza sordum. Bizim tarafımızdan verilmiş böyle bir talimat yok. Arkadaşlarımız da yakın tarihte o bölgede böyle bir işlem yapılmadığını söyledi. Görevli arkadaşlarımıza, yarın ilgili dernek başkanımızla görüşmelerini söyledim. Arkadaşları da tekrar uyardım. 'Gidin görüşün. Kim yapmış, nasıl yapılmış; öğrenin' diye talimat da verdim" dedi.