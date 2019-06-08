DİYARBAKIR'da, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, Bismil ilçesinde meydana geldi. Tepe Mahallesi'nden Bismil'e giden tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HS 005 plakalı kamyonet, iddiaya göre, virajda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, kamyonetin kasasındaki işçiler yola savrulurken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5'i ağır 35 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır ve Bismil'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü) Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 5'i ağır 35 yaralı
DİYARBAKIR'da, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 5'i ağır 35 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, Bismil ilçesinde meydana geldi. Tepe Mahallesi'nden Bismil'e giden tarım...
08 Haziran 2019 Cumartesi 15:41
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