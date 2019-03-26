(Görüntülü) TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ, ELEKTRİKLİ MİLLİ TRAKTÖRÜN TANITIMINI YAPTI
26 Mart 2019 Salı 23:11
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