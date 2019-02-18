Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

(Görüntülü) Tarihi Yarımada'da puslu gün doğumundan büyüleyici görüntüler

İSTANBUL'da günün ilk saatlerinde etkili olan yer yer sis  ve pus, gün doğumuyla birlikte büyüleyici manzaralar sundu. Tarihi Yarımada semalarında yankılanan kuş sesleri ise, bu görsel şölenin güzelliğine güzellik kattı. Birkaç gündür...

İSTANBUL'da günün ilk saatlerinde etkili olan yer yer sis  ve pus, gün doğumuyla birlikte büyüleyici manzaralar sundu. Tarihi Yarımada semalarında yankılanan kuş sesleri ise, bu görsel şölenin güzelliğine güzellik kattı.

Birkaç gündür güneşli kış günlerini yaşayan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre haftasonuna kadar yağış beklenmeyen İstanbul'da bu sabah yer yer sis ve pus etkili oldu. Özellikle Boğaz'da görülen pus, şehrin silüetini değiştirdi. Puslu bir sabaha uyanan mega kent, güneşin doğuşuyla birlikte Tarihi Yarımada'da büyüleyici görüntülere sahne oldu. İstanbul'un simgeleri haline gelen tarihi yapılar, günün ilk saatlerinde belli belirsiz gözlenirken, güneşin doğuşuyla birlikte ortaya çıkan silüet görüntüler ise tarihi dokunun güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu görsel şölene Eminönü semalarında kanat çırpan kuşların sesleri de katkıda bulundu. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328