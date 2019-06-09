Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Tarihi su değirmeninde asırlar geçmesine rağmen un öğütülüyor

SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki yaklaşık 300 yıllık su değirmeninde hala buğday ve mısır öğütülüyor. Menderes Satıroğlu aile büyüklerinden kalan değirmenin ilk gün olduğu gibi çalışmaya devam ettiğini söyledi. Erenler ilçesi...

SAKARYA'nın Erenler ilçesindeki yaklaşık 300 yıllık su değirmeninde hala buğday ve mısır öğütülüyor. Menderes Satıroğlu aile büyüklerinden kalan değirmenin ilk gün olduğu gibi çalışmaya devam ettiğini söyledi. Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi Büyükdere üzerinde Rumların yaşadığı dönemden kalma su değirmeninde hala buğday ve mısır öğütülüyor. Menderes Satıroğlu (55) işletmeciliğini yaptığı su değirmeninde 300 yıldır çevredeki köylerden ve illerden getirilen buğday ve mısırın öğütüldüğünü belirtti. Köylülerin un ve hayvan yemi ihtiyaçlarını buradan karşıladıklarını belirten Menderes Satıroğlu, "Atalarımızdan kalan bir değirmen burası. Bütün civar köylerin ve şehir dışından gelenlerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Değirmen, güzel ilgi görüyor. Köylülerin mısır unu ve buğday unu ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Su ile çalışan değirmenimizde elektrik kullanmıyoruz, doğal bir şekilde çalışıyor. Bu değirmenin 300 senelik bir geçmişi vardır. Rumlar zamanında burası kullanılmış. Yaklaşık 150 yıldır da ailemiz işletiyor" dedi. Eşi Menderes Satıroğlu ile beraber değirmende çalışan Sevgi Satıroğlu, değirmene hala ilgi olmasının sevindirdiğini ifade ederek, "Değirmenimiz, dedelerden kalma eski tarihi bir değirmendir. Su ile çalışması ve taş değirmen olmasından dolayı tercih ediliyor. İstanbul ve çevre illerden çok gelen oluyor. İlginin olması da bizi memnun ediyor" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328