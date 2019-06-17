(Görüntülü) Tarihi Hatay Devleti Meclis binası kamulaştırıldı

Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, () -HATAY'da bir dönem yetişkin filmlerinin gösterime sunulduğu sinema daha sonra ise künefe salonu ve kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Hatay Devleti Meclis binası kamulaştırıldı. 30 milyon liraya Tarihi Adalı Konağı ile birlikte kamulaştırılan meclis binası Kültür Sanat Merkezi, Adalı Konağı ise Mutfak Sanatları Merkezi olacak. Hatay’ın merkez Antakya İlçesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Hatay’ın Anavatan’a katılma kararının alındığı Tarihi Meclis binası bitişiğindeki Adalı Konağı ile birlikte kamulaştırıldı. Türkiye ve Hatay tarihi açısından önemli bir yere sahip olan bina geçmiş yıllarda da birçok kez kamulaştırılmak istenmiş ancak başarılı olunamamıştı. Uzun yıllar sinema olarak kullanılan tarihi bina sık sık eleştirilere ve haberlere konu olmuştu. Hatay Valisi Rahmi Doğan’ın girişimleriyle kamulaştırılan bina bugün valilik binasında düzenlenen törenle hak sahiplerinden devralındı. Kamulaştırılan meclis binası Kültür Sanat Merkezi, Adalı Konağı ise Mutfak Sanatları Merkezi olacak. VALİ DOĞAN, BUGÜN İTİBARİYLE TAPUSUNU ALDIK Hatay Valiliği’nde düzenlenen törende konuşan Vali Doğan, kamulaştırma için geçmişte de bir takım girişimlerin olduğunu hatırlatarak, şöyle dedi: "Daha önceki hikayesi malum. Burası özel mülkiyette bir yer. Kamuoyundaki tartışmalardan bazen fark ediyorum ki ‘Burayı kim özele almış, şimdi devlet geri alıyor’ gibi bir algıda var. Burası başından beri özel mülkiyette bir yer. Biz hükümetimizle sayın vekillerimizle oturduk konuştuk ve bu yönde biraz kaynaklarımızı zorlayarak yeni imkanlar oluşturarak burasını özel mülkiyet sahibi arkadaşlarla anlaşmalı bir şekilde devralıyoruz, kamulaştırma işlemi tamamlandı. Geçen hafta içerisinde buranın anlaşmış olduğumuz bedel olan 30 milyon TL üzerinden arkadaşların hesaplarına paralarını aktardık. Bugün itibari ile tapusunu alarak Hataylılara hayırlı olsun diyoruz. Burada iki binayı satın aldık. Bir tanesi meclis binası dediğimiz bina ve hemen arkasında da Adalı Konağı dediğimiz bina bu iki binanın fiyatı 30 milyon TL. Burasını yine konuştuk ön tarafı yine meclis binası, kültür sanat merkezi, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılabileceği bir mekan olarak dizayn edeceğiz. Adalı Konağı bölümünü ise mutfak sanatları merkezi şeklinde yaparak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." YAYMAN: HATAY İÇİN SEMBOL BİNALARDAN BİRİ AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da binanın Hatay için sembol binalardan, anıtsal yapılardan birisi olan meclis binasının aslına uygun bir şekilde bir devlet müzesine dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Adalı Konağı varislerinden Rasim Adalı ise, "Adalı Ailesi olarak burayı uzun zamandır güzelleştirmek istiyorduk. Kendi imkanlarımızla bazı girişimlerimiz oldu ancak yeterli olmadı. Sayın Valimizin öncülüğünde işi hızlandırarak bize yardımcı olması burayı en doğru yere devretmemize ve en güzel şekilde ailemizin de içine sinerek bu teslimi gerçekleştiriyoruz"dedi. BİNANIN TARİHİ Fransız mimar Leon Benju tarafından 1927 yılında sinema salonu olarak inşa edilen tarihi bina Hatay Devleti’nin kurulmasıyla meclis binası olarak kullanılmış, Hatay’ın Anavatan’a katılma kararının alındığı bina sinema salonu olarak kullanılmış. 1980 sonrası 2000’li yılların başlarına kadar yetişkin filmlerinin oynatıldığı bir sinema olarak hizmet veren bina şimdilerde ise Kültür merkezi ve künefe salonu olarak hizmet veriyor.