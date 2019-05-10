(Görüntülü) Tarihi Handere Köprüsü 779 yıldır ayakta

SİVAS'ın Divriği ilçesine bağlı Handere köyündeki Murçinge Çayı üzerine kurulu bulunan Handere (Murçinge) Köprüsü, 779 yıldır ayakta duruyor. Mengücekoğulları tarafından yapılan köprü, Anadolu Türk köprü mimarisinin ilk örneği olma özelliği taşıyor. Divriği ilçesine 25 kilometre mesafedeki Handere köyü yakınlarında, Murçinge Çayı üzerine kurulu bulunan Handere Köprüsü 779 yıldır kullanılmaya devam ediyor. Mengücekoğulları tarafından yaptırılan tarihi İpekyolu üzerine yaptırılan köprü, 14 ve 5 metrelik iki kemeriyle dikkat çekiyor. Defineciler tarafından tahrip edilen köprü, 2018 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yaptırılarak eski görünümüne kavuştu. Handere köyünün simgesi haline gelen köprü, bölgeye gelen ziyaretçilerden de ilgi görüyor. Ayrıca köprü, 'Anadolu Türk köprü mimarisinin' ilk örneği olma özelliği taşıyor. Köprü, drone ile de havadan görüntülendi. 'GELSİNLER VE KÖPRÜMÜZÜ GÖRSÜNLER' Handere Köyü Muhtarı Selahattin Aksu, köprünün sahipsiz kaldığını ve defineciler tarafından zaman zaman tahrip edildiğini belirterek, "Köprünün yapım tarihi 1240'lı yıllarıdır. Mengücekoğulları tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca aynı tarihlerde yapılan bir de hanımız var. Yapıldığı günden bu zamana kadar hiç onarılmadı. Defineciler de tahrip etti ve yıkılmak üzereydi. Geçen sene Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Ama bu sağlıklı bir restore olmadı. Misafirlerimizin köyümüze gelip bu köprüyü görmelerini çok istiyoruz. Bazen gelip fotoğraf çektiriyorlar. Gelsinler ve köprümüzü görsünler. Handere Köprüsü, çok güzel bir köprüdür. Sivas'a uzak olduğundan bakımsız ve sahipsiz kalıyor" dedi.