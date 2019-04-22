(Görüntülü) Tarihi eserlerin çevresindeki çöpleri temizlediler

ERZURUM'un Oltu ilçesinde, Ülkü Ocakları Başkanlığı üyeleri, tarihi eserlerin çevresindeki çöpleri temizledi.



Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi tarafından başlatan proje kapsamında Oltu Ülkü Ocakları Başkanlığı, tarihi eserler ve doğal alanlarda çöp temizliği yaptı. Ülkücüler, 'çevrecilik milliyetçiliktir' sloganı ile Oltu Kalesi ve Selçuklu Hamamı'nın çevresindeki çöpleri, poşetlere koyarak, çöp konteynere attı. Oltu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Muhammet Öztürk, "İlçemizi hep birlikte temiz tutalım. İnşallah bu temizlik kampanyası Türkiye geneli devam eder" dedi.