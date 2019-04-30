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(Görüntülü) Tarihi çan kulesi, 59 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor

KAYSERİ’nin Özvatan ilçesinde, Agios Nikolaos (Aya Nikola) Rum Kilisesi’nin ayakta kalan çan kulesi, 59 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Özvatan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Yunak Sokak'ta, 1703 yılında Rumlar tarafından yaptırıldığı...

KAYSERİ’nin Özvatan ilçesinde, Agios Nikolaos (Aya Nikola) Rum Kilisesi’nin ayakta kalan çan kulesi, 59 yıldır leyleklerin yuvası oldu.

Özvatan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Yunak Sokak'ta, 1703 yılında Rumlar tarafından yaptırıldığı belirtilen Agios Nikolaos Kilisesi, zaman içinde yıkıldı, ancak çan kulesi ayakta kaldı. Ana kaya üzerine kesme taşlardan yapılan, dört sütunlu, üzeri kubbeli, tabanı ve sütun altları kaideli olan çan kulesi, 1924 yılında mübadele döneminde ailesiyle birlikte Yunanistan’a göç eden Anastasios Panapiotidis tarafından 2002 yılında restore ettirildi.

İlçeye kuş bakışı bir konumda olan çan kulesi, kesintisiz olarak 1960 yılından beri leyleklere ev sahipliği yapıyor. Nisan ayının son haftasında baharın müjdecisi olarak bilinen leylek ailesi, çan kulesinin tepesindeki yuvalarına döndü. Leyleklerin dönüşü, ilçe halkı tarafından da sevinçle karşılandı. Çan kulesinin tepesindeki leyleklerle oluşturduğu manzarayı fotoğraflamak isteyen çok sayıda kişi ilçeyi ziyaret ediyor.

 

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