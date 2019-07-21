(Görüntülü) Tarihi anıt ağaçtan düşen ve ayağı kırılan kediye vatandaş sahip çıktı
21 Temmuz 2019 Pazar 15:30
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