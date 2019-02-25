Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul ABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Karpat için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Karpat'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, Fatih Camii haziresine defnedildi.
(Görüntülü) Tarihçi Kemal Karpat son yolculuğuna uğurlandı (2)
Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul ABD'de 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasındaki törenin ardından Prof. Dr. Kemal Karpat'ın...
25 Şubat 2019 Pazartesi 15:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.