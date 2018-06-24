Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde takip ediyor. Erdoğan'ın Tarabya'da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla Tarabya sahil yolunda toplanmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve çevresinde polisin yoğun önlemi dikkat çekiyor.
(Görüntülü) Tarabya'da toplanmalar başladı
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde takip ediyor. Erdoğan'ın Tarabya'da olduğunu duyan vatandaşlar ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla...
24 Haziran 2018 Pazar 19:49
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