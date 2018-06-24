Enver ALAS/ İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor. Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları olan yüzlerce kişi, 'Başkan Erdoğan' sloganları atıyor. Toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün girişinde bulunan ve helikopter pistinin de bulunduğu meydana alınmaya başladı. Partililer, güvenlik noktasındaki aramalardan geçerek meydana giriş yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde burada bir konuşma yapması bekleniyor.
(Görüntülü) Tarabya'da kalabalık artıyor
Enver ALAS/ İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını takip ettiği Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün bulunduğu Tarabya sahil yolundaki kalabalık, dakikalar ilerledikçe artıyor. Ellerinde AK Parti ve Türk...
24 Haziran 2018 Pazar 22:30
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