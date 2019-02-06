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(Görüntülü) Taksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı

Bursa'da bindiği taksinin şoförünü etkisiz hale getirip, taksiyi alarak uzaklaşan Sebahat D. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sebahat D. ifadesinde İstanbul'da gizli bir işinin olduğunu ve taksi şoförünün kendisini...

Bursa'da bindiği taksinin şoförünü etkisiz hale getirip, taksiyi alarak uzaklaşan Sebahat D. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sebahat D. ifadesinde İstanbul'da gizli bir işinin olduğunu ve taksi şoförünün kendisini İstanbul'a götürmek istememesi üzerine boğazına aracın anahtarını dayayarak aracı gasp ettiğini öne sürdü.
Olay, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Bursa Çevre Yolu girişinde meydana geldi. Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen Sebahat D., İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Barbaros Temel, aracı Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına çekerek, mesafenin uzak olduğunu belirtip, Sebahat D.'den bir miktar para istedi. Bunun üzerine Sebahat D., Temel'i şok cihazıyla etkisiz hale getirdi, ardından da el frenini çekti, aracın anahtarını alıp indi. Temel de peşinden indi. Bu sırada Sebahat D., Temel'in boğazına bıçak dayadı, ardından da tekme atıp yere düşürdü. Taksinin direksiyonuna geçen Sebahat D., İstanbul istikametine doğru hareket etti. Barbaros Temeli'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.  Sebahat D.nin kullandığı taksi, Osmangazi Köprüsü gişelerinde polis ekiplerince durduruldu. Gözaltına alınan Sebahat D., buradaki işlemlerinin ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
Sebahat D., emniyet ekiplerine verdiği ifadede ise İstanbul'a gizli bir iş için gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Sebahat D. ifadesinde taksicinin kendisini İstanbul'a götürmek istememesi üzerine aracın anahtarını taksicinin boğazına dayayarak aracı aldığını ve daha sonrasında oradan uzaklaştığını belirtti. Daha önceden uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan Sebahat D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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