(Görüntülü) TAKSİM MEYDANI'NI ŞİMŞEKLER AYDINLATTI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.
28 Haziran 2018 Perşembe 09:58
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Taksim Meydanı'nı gece saatlerinde şimşekler aydınlattı.
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