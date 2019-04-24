Zeki GÜNAL/İSTANBUL()-TAKSİM-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Görevliler istasyon girişini şerit çekerek, kapatırken arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
(Görüntülü) Taksim-Kabataş füniküler hattında arıza, seferler yapılamıyor
Zeki GÜNAL/İSTANBUL()-TAKSİM-Kabataş Füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor. Görevliler istasyon girişini şerit çekerek, kapatırken arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.
24 Nisan 2019 Çarşamba 12:36
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