Gülsel KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup, daha sonra Cumhuriyet Anıtı'na yürüyüşe geçti. Anıt önünde toplanan grup adına basın açıklaması okundu.
(Görüntülü) Taksim'e gelen ilk grup Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı (1)
Gülsel KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde HAK-İŞ, Taksim Meydanı'nda Kazancı Yokuşu'na çelenk bıraktı. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakan grup, daha...
01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:02
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