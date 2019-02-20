(Görüntülü) TAKSİM'E ÇÖKEN SİS BULUTUNUN HIZLANDIRILMIŞ GÖRÜNTÜLERİ

Zeki GÜNAL / İSTANBUL
İstanbul'da sis akşamüzeri de etkili oluyor. Taksim'e çöken sisi bulutlarının hızlandırılmış görüntüleri ilginç görüntüler oluşturdu.
Zeki GÜNAL / İSTANBUL İstanbul'da sis akşamüzeri de etkili oluyor. Taksim'e çöken sisi bulutlarının hızlandırılmış görüntüleri ilginç görüntüler oluşturdu.
20 Şubat 2019 Çarşamba 18:26
Zeki GÜNAL / İSTANBUL
İstanbul'da sis akşamüzeri de etkili oluyor. Taksim'e çöken sisi bulutlarının hızlandırılmış görüntüleri ilginç görüntüler oluşturdu.
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