(Görüntülü) Taksim'de yağmura yakalananların zor anları

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bir çok kişi ıslanmaktan kurtulamadı. Bazı kişiler duraklara sığınırken bazıları ise koşarak ilerlemeyi tercih etti.