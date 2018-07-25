Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Taksim'de öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. İstanbul'da iki gündür yağmur etkili oluyor. Aralıklarla etkili olan yağmur öğle saatlerinde Taksim'de yağdı. Meydanda yürüyenler ıslanmamak için saçak altlarına sığınırken yağmura hazırlıklı olanlar şemsiyeleri ile ilerledi.
(Görüntülü) Taksim'de yağmur
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Taksim'de öğle saatlerinde yağmur etkili oldu. İstanbul'da iki gündür yağmur etkili oluyor. Aralıklarla etkili olan yağmur öğle saatlerinde Taksim'de yağdı. Meydanda yürüyenler ıslanmamak...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:34
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