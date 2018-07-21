Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL İstanbul'da yer yer yağmur etkili oluyor. Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmur, meydandakilere zor anlar yaşattı. Bazı turistler koşarak sığınacakları yer ararken bazıları ise şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.
(Görüntülü) Taksim'de yağmur
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- İSTANBUL İstanbul'da yer yer yağmur etkili oluyor. Taksim'de aniden bastıran sağanak yağmur, meydandakilere zor anlar yaşattı. Bazı turistler koşarak sığınacakları yer ararken bazıları ise şemsiyeleriyle...
21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:23
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