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(Görüntülü) Taksim'de turistler bavullarıyla yürüdü -2

TAKSİM Meydanı'nın bariyerlerle kapatılması nedeniyle otellerinden havalimanına gitmek için araç bulamayan turistler bavullarıyla uzun süre yürümek zorunda kaldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin...

TAKSİM Meydanı'nın bariyerlerle kapatılması nedeniyle otellerinden havalimanına gitmek için araç bulamayan turistler bavullarıyla uzun süre yürümek zorunda kaldı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtulmuyor.  Taksim'e çıkan birçok nokta polis bariyerleri tarafından kapatılması turistlere zor anlar yaşattıi.  Otellerine gitmek için polis arama noktasından geçmek zorunda olan turistlerin üzeri ve bavulları tek tek arandı. Otellerinden havalimanına gitmek isteyen turistler ise araç bulamadı. Bavullarıyla birlikte Dolapdere istikametine  yönelen turistler uzun süre yürümek zorunda kaldı. 

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