(Görüntülü) Taksim'de rüzgar ve karla mücadele; şemsiyeler kırıldı, yürümekte zorlandılar

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() - TAKSİM Meydanı'nda kar ve rüzgarla mücadele eden vatandaşların zor anları kameraya yansıdı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kar ve rüzgar etkisini gösterdi. Öğleden sonra iyice soğuyan hava Taksim'e çıkanları olumsuz etkiledi. Taksim Meydanı'nda kar yağışı ve rüzgarla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle şemsiyeler kırıldı, bazı kişiler yürümekte zorlandı.



