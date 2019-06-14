(Görüntülü) Taksim'de Jandarma'nın 180'inci yıl kutlaması
JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 180’inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli...
14 Haziran 2019 Cuma 11:08
JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 180’inci kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Tören Tuğgeneral Köroğlu tarafından anıta çelenk konulmasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Çevrede toplanan turistler ise töreni ilgiyle izledi, bazıları fotoğraf çekti. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.
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