Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL, () JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 179'uncu kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlık personeli katıldı. Köroğlu, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı Şehitliği'ne gitti.
(Görüntülü) Taksim'de Jandarma'nın 179'uncu yıl kutlaması
Hasan YILDIRIM - Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL, () JANDARMA Genel Komutanlığı'nın 179'uncu kuruluş yıldönümü, Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu...
13 Haziran 2018 Çarşamba 11:33
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