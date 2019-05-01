(Görüntülü) Taksim'de geniş güvenlik önlemleri
1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Taksim Meydanı'nın bariyerlerle çevrildi. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.
01 Mayıs 2019 Çarşamba 09:40
1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Taksim Meydanı'nın bariyerlerle çevrildi. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.
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