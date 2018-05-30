Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() TAKSİM Meydanı'nda 9 Şubat 2017 tarihinde ilk kepçenin vurulmasıyla başlayan cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Caminin orta kubbesine dikilen direğe Türk bayrağı asıldı. Caminin bu yıl içinde ibadete hazır olması planlanıyor.
(Görüntülü) Taksim Camii'ne Türk bayrağı dikildi
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() TAKSİM Meydanı'nda 9 Şubat 2017 tarihinde ilk kepçenin vurulmasıyla başlayan cami inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Caminin orta kubbesine dikilen direğe Türk bayrağı asıldı. Caminin bu yıl içinde...
30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:45
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