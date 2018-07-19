 (Görüntülü) Taksim Camii'nde 61 metrelik ilk minare tamamlanmak üzere (1)





Ali AKSOYER- Zeki GÜNAL /İSTANBUL, () TAKSİM'de yapımına 2017 yılının Şubat ayında başlanan Taksim Camii'nin inşaatında sona yaklaşılıyor. Kaba inşaatı tamamlanan camide minarelerden birinin de yapımı bitmek üzere . Cami inşaatıyla ilgili konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan “Yalnız İstanbul'a değil, Türkiye'nin simgesi olan bu meydan da kilise ve caminin yan yana olması Anadolu medeniyetinin bir yansımasıdır" dedi.





YAPIMINA 2017 ŞUBAT AYINDA BAŞLANMIŞTI







İstanbul, 2 numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onay vermesinin ardından Vakıflar bölge Müdürlüğü'ne ait arazide 17 Şubat 2017 tarihinde inşaatına başlanan Taksim Camii'nde sona yaklaşılıyor. Bugüne kadar kaba inşaatı tamamlanan, ana ve yan kubbelerinin üzeri kurşunla döşenen caminin iki minaresinden biri de göğe yükselmeye başladı. 61 metre yüksekliğinde planlanan minarelerin ilkinin tamamlanmasının ardından ikinci minarenin yapımına başlanacağı öğrenildi.





“BURASI ANADOLU MEDENİYETİNİN BİR YANSIMASI"







Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yapımına devam edilen cami inşaatıyla ilgili konuştu. Ahmet Misbah Demircan “1,5 yıl önce başlayan inşaatın kaba inşaat bölümü neredeyse bitmek üzere. Bugüne kadar caminin ana kubbesi örtülürken, bodrum katlardaki otoparklar ve sanat merkezide tamamlandı. Caminin içindeki ince işçiliklere önümüzdeki Ağustos ayı içinde başlamayı planlıyoruz" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı döneminde cami projesi ve AKM'nin yenilenmesi konusuna ciddi gayretleri olduğunu belirten Ahmet Misbah Demircan, “Bugün her ikisinde bölgede yapılıyor olması bizi çok sevindiriyor. Yalnız Beyoğlu'nun değil, İstanbul'un hatta Türkiye'nin simgesi olan bu meydanda kilise ve caminin yan yana olması Anadolu Medeniyetinin bir yansıması. İnşallah tamamlandığında çok güzel olacak" dedi.





“TURİSTLER BİZE CAMİ SORUYORLARDI"







Öte yandan bölgede turizmcilik yapan Vesim Kır, “Burada insanlar özellikle Cuma günleri sokakta güneşin altında namaz kılıyordu bunu gören turistler, ne oluyor burada namaz kılacak cami yok mu diye soruyorlardı. Olmadığını öğrenince şaşırıyorlardı. Geçte olsa buraya cami yapılması çok doğru bir karar. Açılışını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.





TAKSİM CAMİİ'NİN ÖZELLİKLERİ







Taksim Camii'nin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre çapı ise 28 metre olarak tasarlandı. 12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlarda bulunacak. Taksim Camii tamamlandığında 2 bin 570 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Caminin bu yıl sonunda ibadete açılması planlanıyor.



