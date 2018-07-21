(Görüntülü) Taksiciden UBER sürücüsüne sopalı tehdit
ŞİŞLİ'de bir taksi şoförü, UBER sürücüsünün yolunu keserek, elindeki sopasıyla tehdit etti. O anlar araçta bulunan Arap turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre aracına...
21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:00
ŞİŞLİ'de bir taksi şoförü, UBER sürücüsünün yolunu keserek, elindeki sopasıyla tehdit etti. O anlar araçta bulunan Arap turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici elindeki sopayla aracın camına vurarak, tehditler savurdu. O anlarda araçta bulunan Arap turistler telefonları ile kayda girdi. Görüntülerde aracın yanına yaklaşan taksici elindeki sopayla cama vurarak," Araca niye vuruyorsun? Git, kimi çağırıyorsan çağır. Ben cezaevinde senin gibilere çorap giydiriyorum" diyor. Turistler taksinin plakasını alırken, araç buradan hızla uzaklaşıyor.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.