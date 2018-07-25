(Görüntülü) Taksiciden örnek davranış

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ATATÜRK Havalimanı’nda taksi şoförü olarak çalışan Yüksel Yalınız, arabasında bulduğu içinde yaklaşık 110 bin değerinde takı olan çantayı sahibine teslim etti. Bu örnek davranışı nedeniyle Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nde ayın taksicisi gösterilen Yüksel Yalınız'a, kooperatif tarafından ödül de verilecek. Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, “ Buradan tüm yolcularımıza vatandaşlarımıza sesleniyorum. Taksilere duraklardan binin. Kaybettiğiniz eşyalara daha kolay ulaşabilirsiniz”dedi. ALTINLARINI TESLİM ALDI Taksi şoförü Yüksel Yalınız, aracına müşteri olarak binen Semiha Külekçi’yi gideceği yere bıraktıktan sonra, arka koltukta küçük bir çanta buldu. Çantanın içinde altın takılar olduğunu gören Yalınız, çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifine teslim etti. Çantayı teslim alan Kooperatif Başkanı Fahrettin Can, çantanın sahibine ulaşmaya çalıştı. Altınlarını kaybettiğini bir iki saat sonra farkına varan Semiha Külekçi de, havalimanında güvenilk görevlilerinin de uyarısıyla taksiye bindiği durağa geldi. Külekçi, takılarının şoför tarafından teslim edildiğini öğrenince büyük sevinç yaşadı. YILLARDIR SAKLADIĞIMIZ BİRİKİMLERDİ Takılarını alan Semiha Külekçi, ”Bu sabah 09.30’da Erzurum’dan İstanbul’a geldim. Erzurum Havalimanı’nda lavaboya altınlarımı alarak girdim. Orada unuttuğumu biliyordum. Daha sonra İstanbul’a indim. Bir iki saat sonra farkına vardım. Altınları kaybettiğimin farkına varınca Atatürk Havalimanı’na başvurdum. En son takside unuttuğumu bir ihtimal düşündüm. İki saat sonra Atatürk Havalimanı’nda unutabileceğim aklıma geldi. Çantamı kaybettiğim konusunda güvenlik görevlilerine müracaatta bulunduk. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Benimle bizzat irtibata kendisi geçti. Yıllardır sakladığımız birikimlerimizdi. Altınların değeri 110 bin TL, çalınsaydı. Çok üzülürdüm. Ama taksici kardeşimiz helal süt emmiş birisi. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. SAHIBİNE TESLİM ETTİM, MUTLUYUM Taksici Yüksel Yalınız de “Atatürk Havalimanı’ndan Esenyurt’a yolcu götürdüm. Dönüşte arka koltukta çanta olduğunu fark ettim. Çantayı kontrol ettiğimde içinde altın olduğunu gördüm durağa gelip teslim ettim İhtiyaç sahibi olabileceğini düşündüğün için en ufak bir art niyet taşımadan geri getirdim. Belki 5 yıllık kazancıma denk. Sahibi geldiği için gayet mutluyum. Allahıma şükürler olsun. Bize haram lokma yedirmedi. Bu günden sonrada yedirmez. Sahibine teslim ettiğim için mutluyum” dedi. DURAKLARDAN TAKSİYE BİNİN Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifii Başkanı Fahrettin Can da “ Geçenlerde 20 bin dolar civarında arkadaşımız para bulmuştu onu da teslim ettik. Arka koltukta kalıyor, küçük bir cüzdan eğer başka bir yolcu alsa bunu ispat etme şansı yok. Bizim buradaki arkadaşımızı ödüllendireceğiz Ayın şoförü olarak göstereceğiz. Kendisine bu kadar olamayacak ama küçük bir altın ödülümüz olacak. Buradan tüm yolcularımıza vatandaşlarımıza sesleniyorum. Taksilere duraklardan binin. Kaybettiğiniz eşyalara daha kolay ulaşabilirsiniz.”