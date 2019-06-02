Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

(Görüntülü) Takip ettiği kadının sırt çantasından cüzdan çaldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, alışverişe çıkan bir kadını takip ederek sırt çantasının fermuarını açıp cüzdanı çalan Hasret K. (29), güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Benzer suçlardan 26 yıl hapis cezası ile aranan Hasret...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, alışverişe çıkan bir kadını takip ederek sırt çantasının fermuarını açıp cüzdanı çalan Hasret K. (29), güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Benzer suçlardan 26 yıl hapis cezası ile aranan Hasret K., adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen 16 Mart'ta Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Yanında çocuk olan bir kadın, alışverişe çıkan başka bir kadını takip etti. Kadının dükkanın önündeki ürünlere baktığı sırada sırtında bulunan çantanın fermuarını açan şüpheli, cüzdanı çaldı. Bir süre sonra cüzdanının çalındığını fark eden kadın, polise şikayette bulundu. Polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyerek şüphelinin Hasret K. olduğunu belirledi.

26 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Dün, Osman Yılmaz Mahallesi'nde sokakta yürüyen Hasret K., polis tarafından yakalandı. Yapılan aramada, Hasret K.'nin üzerinde çaldığı 3 cep telefonu ele geçirildi. Hakkında benzer suçlardan 26 yıl hapis cezası bulunduğu belirlenen Hasret K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kucağında çocuğu olan Hasret K., şalı ile kendisini ve çocuğunu gizlemeye çalıştı.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328