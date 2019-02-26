Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL()-FATİH, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Eminönü'nde bulunan Tahtakale Çarşısı'nda, Kutucular Caddesi'nde yer alan kuruyemiş ve lokum ürünlerinin satışının yapıldığı işyerinin ikinci katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çarşıdakiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eminönü ve Fatih İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle, yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırılıyor.
(Görüntülü) Tahtakale Çarşısı'nda işyeri yangını
Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL()-FATİH, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Eminönü'nde bulunan Tahtakale Çarşısı'nda, Kutucular Caddesi'nde yer alan kuruyemiş ve lokum ürünlerinin...
26 Şubat 2019 Salı 14:41
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