İstanbul - ABD'de yargılandığı davada serbest bırakılan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yeni fotoğrafı.
(Görüntülü) Tahliye olan Hakan Atilla'nın yeni fotoğrafı
İstanbul - ABD'de yargılandığı davada serbest bırakılan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yeni fotoğrafı.
19 Temmuz 2019 Cuma 16:50
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