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(Görüntülü) Taciz edildiğini sanan kadın, darbettiği minibüs şoföründen özür diledi

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kendisini taciz ettiğini düşünerek  darbettiği minibüs şoförü İbrahim B. ile bir araya gelen Özlem A., olayın yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, özür diledi. Olay, dün öğle...

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kendisini taciz ettiğini düşünerek  darbettiği minibüs şoförü İbrahim B. ile bir araya gelen Özlem A., olayın yanlış anlaşılma olduğunu belirtip, özür diledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Yeşilyurt-Bornova hattında minibüs şoförlüğü yapan İbrahim B., hastane önüne kurduğu tezgahta su satan Özlem A.'ya, kendisinin ve hattaki diğer şoförlerin her zaman yaptığı gibi, minibüsten inerek bozuk para verdi ve bütünlemesini istedi. Özlem A., bütünlediği paraları geri verirken iddiaya göre, İbrahim B.'nin elinin kendi eline değmesi üzerine taciz edildiğini düşünerek tepki gösterdi. Özlem A., İbrahim B.'ye tekme- tokat saldırırken, minibüs şoförü karşılık vermeden durumu anlatmaya çalıştı. Ancak Özlem A., ikna olmadı ve İbrahim B.'yi darbetmeye devam etti. 

'YANLIŞ ANLAŞILMADAN İBARET'

Bu sırada olayın yoldaki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyadan yayılması üzerine Yeşilyurt-Bornova minibüs hattı başkanı Mehmet Erler, bugün Özlem A. ve İbrahim B. ile iletişim kurarak, iki kişiyi bir araya getirdi. Durumun tekrar değerlendirilmesinin ardından Özlem A., yaşanan olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirterek, şoför İbrahim B.'den özür diledi.

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