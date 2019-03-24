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(Görüntülü) Suya dikkat çekmek için pedal bastılar

Mersin?de Dünya Su Günü nedeni ile bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, su sorununa dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi. 22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel...

Mersin?de Dünya Su Günü nedeni ile bir araya gelen çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri, su sorununa dikkat çekmek için bisiklet turu düzenlendi.
22 Mart Dünya Su Günü nedeni ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Barosu, Mersin Çevre ve Doğa Derneği üyeleri Özgür Çocuk Parkı?nda bir araya geldi. 'Su Biterse Hayat Biter, Suyumuzu Koruyalım' pankartının açıldığı etkinlikte konuşan Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sebahat Aslan, suyun, insan ve doğal yaşam için çok önemli olduğunu belirterek, Su olmazsa insan ve doğal hayat biter. Dünya nüfusunun hızla artması, uygulanan yanlış politikalar, plansız sanayileşme, kirli teknolojilerinin kullanımı, endüstriyel tarım, küresel ısınmak ve iklim değişikliği nedeni ile sularımız azalmakta ve kirlenmektedir. Önlem alınmazsa, dünya ve ülkemiz 15-20 yıl sonra geri dönüşümü imkansız olan su sorunları ile karşı karşıya kalacaktır dedi.    
Dünyada ve Türkiye?de ciddi bir su sorununun yaşandığını ifade eden Başkan Aslan, Sağlıklı suya erişim tüm insanlar için temel bir hak olduğu halde bugün dünyada milyarlarca insanın temiz ve güvenilir suya eğirişi sağlanamamaktadır. Kötü kaliteli suların içilmesinden dolayı dünyada her yıl çoğu çocuk olmak üzere milyonlarca insan yaşamını yitirmektedir diye konuştu.
Konuşmanın ardından ise bisiklet turu yapıldı. Merkez Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi?nde başlayan tur, Silifke Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı?ndan devam ederek Forum Alışveriş Merkezi?nde tamamlanarak, su sorununa dikkat çekildi.  

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