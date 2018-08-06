(Görüntülü) Suudi Arabistan'ın Irak Kürt bölgesine ilgisi artıyor

Felat BOZARSLAN/ERBİL, () - SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine geçen hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'e gelen iş insanlarından oluşan heyet, bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Heyet, Başbakan Neçirvan Barzani ve hükümet yetkilileriyle görüşürken, Riyad ve Erbil arasında ekonomik iş birliği için ortak komite oluşturulması kararı alındı. Erbil Valisi Nevzad Hadi, Musul ve diğer yerlerin yeniden inşasıyla ilgili Erbil'in merkez olacağını söyledi. Erbil Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Dara Hayat ise Körfez ülkelerinden de bölgeye gelinmesini ümit ettiklerini söyledi.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan 30 kişilik iş insanı heyeti, geçen hafta IKBY'nin merkezi Erbil'i ziyaret etti. Suudi Arabistan ve IKBY arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin artırılması amacıyla düzenlenen ziyarette heyet, aralarında Başbakan Neçirvan Barzani'nin de bulunduğu çok sayıda yetkiliyle görüştü. Görüşmelerde, Suudi Arabistan'dan bölgeye yapılacak yatırımlar ele alınırken, Riyad- Erbil ilişkilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yerel kaynaklar, Suudilerin, bölgeye yatırım yaparak, etki alanını genişletmeyi amaçladığını kaydederken, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu ilişkilerin güçlendirilmesine özel önem verdiğine dikkat çekti. Yapılan görüşmelerde, Riyad ve Erbil arasındaki ticaret hacminin artırılması konusunda görüş birliğine varılırken, ekonomik iş birliği için de ortak komite oluşturulması kararı alındı.



VALİ HADİ: YENİDEN İNŞADA ERBİL MERKEZ OLACAK



Suudi iş insanlarından oluşan heyetin ziyaretiyle ilgili muhabirinin sorularını yanıtlayan Erbil Valisi Nevzat Hadi, heyetin, ekonomik ilişkilerin gelişmesine yönelik kendilerine ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi. Hadi, "Suudi şirketlerin buraya gelerek, Musul'un ve diğer kentlerin imarının başlamasına yönelik Erbil merkez olacak. Erbil, bu şirketler için merkez olacak. Toplantılarda sanayi, tarım, turizm gelişmesine yönelik neler yapılabileceği konuları ele alındı. Irak ile Suudi Arabistan arasında ortak komisyon var. IKBY, Irak'ın çatısı altında bu tür faaliyetleri yürütüyor. Biz de bu komisyonun parçasıyız. Bu ziyaret, Suudi Arabistan heyetinin IKBY ile ilk temasıydı. Ticari alanda buranın ne denli emniyetli olduğunu ve buradaki fırsatları gördüler. Tüccarlarımız ve ticaret odamızla bir sonraki toplantı için hazırlık niteliğindeydi. Görüş ve değerlendirmeleri hem Irak'tan hem de bizden aldılar" dedi.



Terör örgütü DEAŞ tehdidi nedeniyle bölgeden ayrılan Türk şirketlerinin yetkilerinin de dönmeye başladığını belirten Vali Hadi, şunları söyledi:



"Son 4 yılda DEAŞ'ın gelmesi ve ekonomik krizin başlamasıyla IKBY'de sorunlar baş gösterdi. O dönemde ticari ve ekonomik hareketlilik azalmaya başladı. Daha çok Türk şirketleri etkilendi; çünkü Türkiye, ekonomik ve ticaret olarak en büyük ortaklardan biri. Ancak krizler nedeniyle işler yoluna gitmedi. DEAŞ'ın gitmesi, ekonomik sorunların normalleşmeye başlaması, Erbil- Bağdat ilişkilerinin gelişmesi ve Irak'ın yeni hükümet arayışındaki yerimizin güçlenmesi, yatırımlar için yeni bir işaret. Türk şirketlerin tekrar gelmesi normal bir durumdur. Bu, yeniden ticaret ve ekonomik alanların tekrar gelişmesinin başlangıcıdır. Türkiye ile ekonomik ilişkilerimiz güçlüdür. İki taraf da ticaret alanında güçlü iradeye sahip. Bu irade, iki tarafın çıkarı için daha da güçlendirilmelidir. Bu, hem bizim hem Türkiye'nin hem de Irak'ın yararınadır; çünkü Türk şirketleri için Erbil bir kapıdır. Buradan Irak pazarına hareket edebilirler. Biz bunu destekleyeceğiz."



FEDERASYON BAŞKANI HAYAT: KÖRFEZ ÜLKELERİNİN DE GELMESİNİ UMUT EDİYORUZ



Erbil Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Dara Hayat ise bölgelerinde çok sayıda şirket olduğunu hatırlatarak, "Erbil Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türkiye ile ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için sürekli çalışıyoruz. Daha önce İran'daki ticaret odalarıyla konferans düzenledik. Suudi Arabistan heyeti de aynı şekilde oldu. Körfez ülkelerinin de buraya gelmesini umut ediyoruz. Türkiye'den yakın zamanda ticari heyetler burada temaslarda bulunacak. Suudi Arabistan'dan gelen heyet, yatırım yapma arzusunda. İlk defa Suudi Arabistan'ın bir ticaret odası, IKBY'ye ziyarette bulunuyor. Bu da Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve İslam ülkelerinin bölgeyi önemsediğini gösteriyor. Görüşmelerde kamu ve özel projeler heyete tanıtıldı" dedi.



Tarihi Erbil Kalesi'nin çevresinde kurulu eski pazarın esnafı da Suudi iş insanlarının IKBY'ye yatırım yapmalarından memnuniyet duyacaklarını söyledi. Bölgenin, Irak'ın en güvenli yeri olduğunu belirten esnaf, Suudilerin gelmesiyle pazarın da hareketleneceğini dile getirdi.



BAŞKONSOLOS KARAÇAY: 1600 TÜRK FİRMASI FAALİYETTE



Terör örgütü DEAŞ'ın, 2014 yılında Irak'ta etkili olması üzerine bölgeden ayrılmak zorunda kalan Türk şirketlerinin yetkilileri de dönmeye başladı. Erbil'de, Türk şirketi tarafından kurulan mobilya mağazasının açılışında, muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, "Türk firmalarımızın yurt dışındaki yatırımlarından, başarılı çalışmalardan gurur duyuyoruz. Bugün güzide firmamızın yatırımı vesilesiyle açılış yaptık. 2014 yılında DEAŞ tehdidinin ortaya çıkması ile birlikte IKBY genelinde ve Irak'ta firmaların güvenlik gerekçeleriyle faaliyetlerine ara verme gibi bir akım ortaya çıktı. Bundan Türk firmalarımız da etkilendi. Halihazırda 1600 firmamız burada faaliyet göstermekte. Bugün bu sayıya bir daha eklemiş olduk" diye konuştu.