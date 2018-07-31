(Görüntülü) Sütlüce'deki çökme nedeniyle çevre binalarda başlatılan inceleme tamamlandı

Hakan KAYA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL,() BEYOĞLU Sütlüce'deki çöken binanın çevre binalarda bıraktığı hasar tespit incelemeleri tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi eski Statik Kürsü Başkanı Prof.Dr Kaya Özgen, binalarda göçme sonrası kayda değer bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti. Beyoğlu İmrahor Caddesinde temel inşaatı sırasında istinat duvarı yıkılmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yaşanan olay sonrası İTÜ Mimarlık Fakültesi eski Statik Kürsü Başkanı Prof.Dr Kaya Özgen, Yıldız Teknik Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Engin Gülal ve beraberindeki heyetin çevredeki binalarda başlattığı zemin etüdü ve hasar tespit çalışmaları bugün tamamlandı. Prof.Dr Özgen hazırlanan rapor ile ilgili Beyoğlu Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı İlhan Turan ile birlikte basın mensuplarına açıklama yaptı. “MEVCUT BİNALAR GÖÇME ÖNCEKİ GÜVENLİK DURUMUNU OLDUĞU GİBİ KORUYOR" Göçme öncesi binalarda önemli bir sorun olmadığını belirten Özgen, “Belediyedeki teknik arkadaşlarla birlikte bütün sahayı sabah 09.00'dan başlayarak tek tek binalara girerek inceledik. Belediyenin aldığı bir takım tedbirlerle mevcut binalar göçme öncesi güvenlik durumunu olduğu gibi koruyor. İlk bina Çetin Apartmanı'na girdik. Orada hafif bir derzde açılma olmuş, böyle binalarda olağandır, bir sorun yok. Bina mühendislik hizmeti de aldığı için kayda değer bir olumsuzluk gözlenmiyor. Böylesi binalarda eğer bir sorun varsa duvarlarda çatlak olur, kirişler çatlar, fayanslarda ayrılmalar olur. Bu binada hiçbir olumsuzluk yok. Şu haliyle binanın iskan edilmesinde bir sorun görülmüyor. Bir üstte bulunan mavi haliç binalar var göçmeden etkilenmesi beklenen… Onlarda da bir sorun yok. Orada da tüm daireleri tek tek gezdik hiçbir olumsuzluk yok. Binanın kendinden kaynaklanan bazı sorunlar var. Biz belediyedeki arkadaşlarla birlikte denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. “BAZI BİNALARDA MÜHENDİSLİK KURALLARINA UYULMAMAMASI NEDENİYLE SORUNLAR VAR" Bazı binalarda mühendislik kurallarına uyulmaması nedeniyle sorunlar bulunduğunu belirten Özgen, "Sokağın karşı tarafına geçince Fuaye sokak çıkmazı diye geçiyor. Bunlar da göçme öncesi durumunu koruyor. Bir hasar yok o binalarda da. Bu binalar eski olmasına rağmen önlerinde istinat duvarları da var o da korumuş bunlarda da bir olumsuzluk yok. Bu binalar zamanında mühendislik kurallarına uymadan yapılmış binalar şu haliyle durumları pek iç açıcı değil ama göçmeden kaynaklanan bir olumsuzluk yok" dedi. “BİNALARIN ÖNÜNE İKSA SİSTEMİ KURULMASI GEREKİYOR" Prof.Dr Kaya Özgen sözlerine şöyle devam etti: Mühendislik hizmeti alan binalarda bir sorun yok iskan edilmesinde de bir sorun yok ama bir yandan da göçme nedeniyle bu yaratılan sorunun da bir an önce ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun için ne yapılacak, bu binaların önüne yeni proje içinde gerekli bir iksa sistemi kurulması gerekiyor. Bu mühendislik kuralları çerçevesinde kolayca bunlar yapılabiliyor. Şu anda belediyedeki teknik arkadaşlar güvenlik unsuru olarak bir dolgu oluşturmuşlar bu yamacın stabilizesi tutması açısından olumlu. Şu anda görülür bir sorun yok. Çetin Apartmanı ve mavi haliç bloklarında bir sorun yok insanlar evlerine dönebilirler diğer binalarda ise göçmeyle ilgisi olmayan kendi kusurları, göçme öncesi kusurları nedeniyle binaların sorunları var. Kentsel dönüşüm kapsamında bunların uygun şekilde iyileştirilmesi gerekiyor onlar için belirsizlikler var.