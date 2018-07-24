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(Görüntülü) Sütlüce'deki bina çöktü (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL Sütlüce'de hemen altındaki inşaat çalışması nedeniyle altındaki toprak boşalan 4 katlı bina çöktü. Çökme anı farklı açılardan kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL Sütlüce'de hemen altındaki inşaat çalışması nedeniyle altındaki toprak boşalan 4 katlı bina çöktü. Çökme anı farklı açılardan kameraya yansıdı.

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