(Görüntülü) Sütlüce'de temel çukuru dolduruluyor -1

Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL, () BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen taş ve toprak yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.
Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL, () BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen taş ve toprak yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı...
26 Temmuz 2018 Perşembe 17:19
Enver ALAS - Anıl UÇAN / İSTANBUL, () BEYOĞLU Sütlüce'de çöken 4 katlı binanın yanındaki otel inşaatı için açılan temel, taş ve toprakla dolduruluyor. Kamyonlarla getirilen taş ve toprak yol seviyesine kadar hafriyatla doldurulacağı öğrenildi.
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