Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman toprak kaymasının devam ettiği görülüyor.
(Görüntülü) Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Sütlüce'de çökme tehlikesi geçiren bina havadan görüntülendi. Görüntülerde zaman zaman toprak kaymasının devam ettiği görülüyor.
24 Temmuz 2018 Salı 13:04
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.