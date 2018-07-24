(Görüntülü) Sütlüce'de binanın çökmesinin ardından havadan çekilen görüntüler
24 Temmuz 2018 Salı 13:39
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