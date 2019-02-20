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(Görüntülü) Sürücü çocuğa çarpmamak için kamyonetle bahçeye uçtu- ÖZEL

Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-SANCAKTEPE'de çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, binanın bahçesine uçtu. Sürücü ile o anda panikleyerek kaçarken kamyonetin yanına düşen çocuk hafif...

Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-SANCAKTEPE'de çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, binanın bahçesine uçtu. Sürücü ile o anda panikleyerek kaçarken kamyonetin yanına düşen çocuk hafif yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Mevlana Mahallesi İzzettin Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanamayan sürücü, 34 MN 0460 plakalı kamyonetiyle yolda ilerlerken, karşısına çıkan bir çocuğa çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, duvarı aşarak 5 katlı binanın bahçesine uçtu. O anda panikleyerek kaçmaya çalışan çocuk da kamyonetin yanına düştü. Kamyonetin sürücüsü ile çocuk hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, herhangi bir yanma riskine karşı kamyonete köpüklü sıktı. Kamyonet daha sonra itfaiye vinci ile bahçeden çıkartıldı. 

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