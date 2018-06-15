ŞANLIURFA () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız, Suruç'ta Hicret Cami'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
(Görüntülü) Suruç saldırısında hayatını kaybeden Mehmet Şah Yıldız, son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
ŞANLIURFA () - ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız, Suruç'ta Hicret Cami'nde öğlen...
15 Haziran 2018 Cuma 12:12
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