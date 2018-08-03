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(Görüntülü) Suriyelilerin bayram ziyareti geçişinde izdiham

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, izdihama neden oldu. Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Ağustos gününe kadar Kurban Bayramı ziyareti...

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, izdihama neden oldu.

Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Ağustos gününe kadar Kurban Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, internet üzerinden randevu alarak, Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın ediyor. AFAD tarafından kurulan dev çadırların bulunduğu sınır kapısında sıraya giren Suriyelilerin, bir an önce işlem yaptırıp, sınırı geçmek istemesi izdihama yol açtı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sonlandırılan izdihamda yaşlılar ve çocuklar arada kaldı. Aşıları eksik 0- 15 yaşlarındaki Suriyeli çocuklara, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince aşı yapılan sınır kapısında işlemleri tamamlanan sığınmacılar, ülkelerine geçiş yapıyor.

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