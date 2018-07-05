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(Görüntülü) Suriyeliler, ülkelerinden yapılan 'dönün' çağrısına inanmıyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirip, Türkiye'ye dönen Suriyeliler, ülkelerinin dışişleri bakanlığından birçok bölgenin terörden arındırıldığı belirtilerek, yapılan 'dönün' çağrısına inanmadıklarını...

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirip, Türkiye'ye dönen Suriyeliler, ülkelerinin dışişleri bakanlığından birçok bölgenin terörden arındırıldığı belirtilerek, yapılan 'dönün' çağrısına inanmadıklarını söyledi. Suriyeliler, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, ülkeye dönecek kişileri öldüreceğini öne sürdü. 

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeli'nin Türkiye'ye dönüşü sürüyor. Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'na alınıp, işlemleri yapıldıktan sonra yurda giriş yapıyor. Ülkelerine giden Suriyeliler'den 21 bini, Türkiye'ye dönerken, sığınmacıların 31 Temmuz'a kadar dönüş yapmaları gerektiği belirtildi.

Bayram sonrası Türkiye'ye dönen sığınmacılar, Suriye Dışişleri Bakanlığı’nca sığınmacıların ülkelerine geri dönmeleri için birçok bölgenin terörden arındırıldığı belirtilerek, yapılan çağrıya inanmadıklarını söyledi. Beşşar Esad'ın, ülkeye dönecek kişileri öldüreceğini savunan bir Suriyeli, "7 yıldır insanları öldürüyorlar. Esad yalan söylüyor. Ülkesine dönekleri öldürecekler, kesecekler, hapse atacaklar. Allah Esad'ın belasını versin, Esad Müslüman değil. Esad iyi bir insan olsa 7 yıl boyunca vatandaşlarını öldürmez. Çok insan öldürdü, bebekleri katletti. Esad hala vatandaşlarını öldürüyor. Biz değil, kimse inanmıyor" dedi. 

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