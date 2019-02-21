Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
Ukrayna'da en çok çalışma izni alan yabancılar Türkler 
Ukrayna'da en çok çalışma izni...
flaş... Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl 27 bin 180 personel alınacak
Jandarma Genel Komutanlığı'na bu yıl...
Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: İlişkiler sıklaştıkça büyük projeler başlayacak
Çin Başkonsolosu Wei: Bbüyük projeler...

(Görüntülü) Suriyeli yetim anneleri meslek sahibi oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tekstil ve tasarım atölyesinde 20 yetim annesi eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet sertifikalarını aldı. İç savaşın devam ettiği Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tekstil ve tasarım atölyesinde 20 yetim annesi eğitimlerini tamamlayarak mezuniyet sertifikalarını aldı.
İç savaşın devam ettiği Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan yetim ve savaş mağduru çocuklar için Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 100 dönüm arazi üzerine kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki tekstil ve tasarım atölyesi, ilk mezunlarını verdi. Yetim Vakfı Gelişim Faaliyetleri Koordinatörü Ahmet Talha Tuncer, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde sadece savaş mağduru çocukların değil annelerinin de kendi ayakları üzerinde durması için eğitim çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Yetim annelerinin meslek edinmesi için tekstil ve tasarım atölyesi açtıklarını anlatan Tuncer, 'Savaş mağduru çocukların kendilerini yetiştirmelerini önemsediğimiz kadar annelerinin de meslek sahibi olmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle Reyhanlı Eğitim Köyü içerisinde kurduğumuz tekstil ve tasarım atölyesinde yetim annelerine yönelik dikiş-tasarım eğitimi verdik. Atölyede verdiğimiz eğitimden istifade edip başarı sağlayan 20 yetim annesine mezuniyet sertifikalarını verdik. Atölyemizdeki eğitim çalışmalara devam edecek. Bu projeye destek veren tüm hayırseverlere şükranlarımızı sunuyoruz dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328